Endonezya'da göçmen işçileri taşıyan tekne battı: 10 kişi kayıp - Son Dakika
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Endonezya'da göçmen işçileri taşıyan tekne battı: 10 kişi kayıp

6 saat önce

Endonezya'nın Riau eyaletinde göçmen işçileri taşıyan teknenin batması sonucu 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya'da göçmen işçileri taşıyan tekne battı: 10 kişi kayıp, System.String[]

Endonezya'nın Riau eyaletinde göçmen işçileri taşıyan teknenin batması sonucu 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, eyaletteki Rupat Adası'ndan Malezya'ya kaçak geçmeye çalışan 20 Endonezyalı göçmen işçinin bulunduğu ahşap tekne su alarak battı.

Pekanbaru Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Ishak, teknenin salı akşamı adadan ayrıldığı bilgisini edindiklerini, 10 kişinin sağ kurtarıldığını ve diğer 10 kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

Yerel basındaki haberlere göre, batan teknedeki 10 kişi bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Singapur'a yakın Batam Adası açıklarında 2016'da Endonezyalı göçmen işçileri taşıyan teknenin fırtına nedeniyle batması sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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