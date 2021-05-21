Endonezya'da göstericiler ABD'nin İsrail'e desteğini kınadı - Son Dakika

Endonezya'da çok sayıda gösterici, başkent Cakarta'da ABD'nin İsrail'e verdiği desteği ve Filistin'e yönelik saldırıları kınadı.
Sayıları bini aşan göstericiler, Cakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde Washington yönetiminin İsrail'e destek vermesini protesto etti.
Cuma namazı akabinde başlayan gösterilerde protestocu grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterirken "Filistinlileri Kurtarın" sloganları attı.
İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması dün gece yürürlüğe girmişti.
Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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