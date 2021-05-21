Endonezya'da göstericiler ABD'nin İsrail'e desteğini kınadı - Son Dakika

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasında Mısır 'ın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması dün gece yürürlüğe girmişti.

Sayıları bini aşan göstericiler, Cakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde Washington yönetiminin İsrail'e destek vermesini protesto etti.

Endonezya'da çok sayıda gösterici, başkent Cakarta'da ABD'nin İsrail 'e verdiği desteği ve Filistin 'e yönelik saldırıları kınadı.

ABD'de polis memurları uyuşturucu testi pozitif çıkan bir tozu barındıran kutuyu açarak test etti: Kutunun içindeki ise sürücünün kızının külleriydi