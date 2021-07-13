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Endonezya'da günlük vaka sayısında rekorLapor: "En az 453 kişi karantinada öldü" - Son Dakika

Endonezya'da günlük vaka sayısında rekorLapor: "En az 453 kişi karantinada öldü"

13.07.2021 17:07

- Endonezya'da günlük vaka sayısında rekor Lapor: "En az 453 kişi karantinada öldü" Endonezya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 47 bin 899 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

- Endonezya'da günlük vaka sayısında rekor

Lapor: "En az 453 kişi karantinada öldü"

JAKARTA - Endonezya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 47 bin 899 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Bağımsız araştırma grubu Lapor Covid-19 ise hastanede boş yatak olmaması nedeniyle geri çevrilen en az 453 korona virüs hastasının karantinadayken hayatını kaybettiğini belirtti.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, sağlık sistemini çökme noktasına getiren son derece bulaşıcı Delta mutasyonunun yol açtığı yeni dalgayla mücadele ediyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 47 bin 899 yeni vaka tespit edildiği, bu sayısının salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Günlük vaka sayısının son 10 günde 6. kez rekor kırdığı ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 615 bin 529'a yükseldi. Son 24 saatte 864 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 68 bin 219'a çıktı. Son 24 saat içinde Jakarta'da 12 bin 182, Batı Java'da 7 bin 192, Doğu Java'da 6 bin 269, Banten'de 4 bin 16 ve Orta Java'da 3 bin 270 vaka görüldü. Sağlık Bakanı Budi Gunadai Sadikin, yoğun nüfuslu Java Adasının bazı bölgelerinde hastanelerin dolup taşmasıyla tıbbi oksijen talebinin üretim kapasitesini aştığını belirtti. Meclis oturumunda konuşan Budi, "Önemli bir artış oldu. Eskiden 400 ton olan şimdi 2 bin tona çıktı" dedi. Budi, Jakarta ve Batı Java da dahil olmak üzere 9 bölgede hastanede yatakların doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu vurguladı.

"En az 453 kişi karantinada öldü"

Ülkede salgına dair verileri derleyen bağımsız araştırma grubu Lapor Covid-19, hastanede boş yatak olmaması nedeniyle geri çevrilen en az 453 korona virüs hastasının evde karantinadayken hayatını kaybettiğini belirtti.

Endonezya'da günlük vaka sayısında rekorLapor: En az 453 kişi karantinada öldü
Endonezya'da günlük vaka sayısında rekorLapor: En az 453 kişi karantinada öldü
Endonezya'da günlük vaka sayısında rekorLapor: En az 453 kişi karantinada öldü
Endonezya'da günlük vaka sayısında rekorLapor: En az 453 kişi karantinada öldü
Endonezya'da günlük vaka sayısında rekorLapor: En az 453 kişi karantinada öldü

Koronavirüs, Endonezya, Güneydoğu, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Endonezya'da günlük vaka sayısında rekorLapor: 'En az 453 kişi karantinada öldü' - Son Dakika


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