Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı
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Endonezya'da Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

1 saat önce

Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto'nun uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı, System.String[]

Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto'nun uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı bildirildi.

Metro TV kanalının haberine göre, Güvenlik Bakanı Wiranto, Banten eyaletine bağlı Sindanghayu köyünde üniversite binası açılışı için yaptığı ziyarette kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Paylaşılan görüntülerde, Wiranto'nun aracından indikten sonra yerel yetkililerle tokalaştığı sırada bıçaklı saldırıya uğradığı görülüyor.

Saldırıda yerel polis şefinin de sırtından yaralandığı açıklanırken, hastaneye kaldırılan Wiranto'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Emniyet yetkilileri olaya ilişkin biri kadın 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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