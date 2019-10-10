Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı
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Endonezya'da Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

22 dakika önce

Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto'nun uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı, System.String[]

Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto'nun uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı bildirildi.?

Metro TV kanalının haberine göre, Güvenlik Bakanı Wiranto, Banten eyaletine bağlı Sindanghayu köyünde üniversite binası açılışı için yaptığı ziyarette kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.?

Paylaşılan görüntülerde, Wiranto'nun aracından indikten sonra yerel yetkililerle tokalaştığı sırada bıçaklı saldırıya uğradığı yer aldı.

Endonezya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (BIN) Başkanı Budi Gunawan, saldırıyı düzenleyen Syahril Alamsyah ve eşi Fitri Andriana Binti Sunarto'nun DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

Karın bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Wiranto'nun da bölge hastanesindeki tedavisinin ardından helikopter ile başkent Cakarta'daki Gatot Subroto Askeri Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Saldırıda bölgedeki yerel polis şefinin de sırtından yaralandığı açıklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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