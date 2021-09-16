Endonezya'da hava kirliliğinde Devlet Başkanı Widodo ihmalkar bulundu - Son Dakika

Endonezya'da mahkeme, Devlet Başkanı Joko Widodo ve 6 üst düzey yetkilinin vatandaşlara "temiz hava sağlama" konusunda ihmalkar davrandığına ve başkent Jakarta'daki kötü hava kalitesini iyileştirmelerine hükmetti.

Endonezya'daki Jakarta Merkez Bölge Mahkemesi, 2 yıl önce Devlet Başkanı Joko Widodo, çevre, sağlık ve içişleri bakanlarının yanı sıra Jakarta, Banten ve Batı Java valilerine dava açan 32 kişilik grubu haklı buldu. Mahkeme, Devlet Başkanı Widodo ve 6 üst düzey yetkiyi vatandaşlara temiz hava sağlama konusunda ihmalkar buldu. Mahkeme Başkanı Saifuddin Zuhri, 7 yetkilinin ulusal hava kalitesi standartlarını bilim ve teknolojiye dayalı olarak insan sağlığını, çevreyi ve ekosistemleri korumak için yeterli olacak şekilde iyileştirmelerine hükmetti. Mahkeme heyetinden Duta Baskara, 7 isme yönelik "Vatandaşlara iyi ve sağlıklı bir çevre sağlama konusundaki görevlerini getirmede ihmalkar davrandılar" dedi. Widodo'nun insan haklarını ihlal ettiği yönündeki suçlamalar ise kabul edilmedi.

DAVACILAR TAZMİNAT YERİNE SUÇLULAR İÇİN YAPTIRIM TALEP ETTİ

Aktivistleri, tanınmış kişileri, sürücüleri ve kirlilikten kaynaklanan hastalığa yakalanan mağdurlardan oluşan davacı taraf, maddi tazminat talep etmezken, bunun yerine daha sağlam bir denetim ve suçlular için yaptırım uygulanmasını istedi. Davacıların avukatlarından Ayu Eza Tiara, "Sanıkların yenilgilerini akıllıca kabul etmelerini ve temyizde mücadele etmek yerine hava kalitesi koşullarını iyileştirmeye odaklanmalarını umuyoruz" dedi. Davalı tarafın mahkeme kararına itiraz edip etmeyeceği bilinmezken, sanıkların avukatları yorum yapmayı reddetti.

Jakarta'nın 10 milyon sakini bulunurken, bunun 3 katı metropol bölgesinde yaşıyor. Enerji ve Temiz Hava Merkezi'nin (CREA) 2020 raporuna göre Jakarta'daki ileri seviyedeki hava kirliliği çoğunlukla komşu Banten ve Batı Java'da bulunan araç emisyonlarından, fabrikalardan ve kömürle çalışan enerji santrallerinden kaynaklanıyor. Enerji santralleri de dahil olmak üzere 136 endüstriyel tesisin kirliliğe katkıda bulunduğu belirtiliyor.

(İHA)