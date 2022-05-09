Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü

09.05.2022 15:40
Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü

KUALA Endonezya'da nedeni bilinmeyen hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldüğü bildirildi.

KUALA Endonezya'da nedeni bilinmeyen hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldüğü bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadıkin, çevrim içi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Endonezya'da şimdiye kadar kökeni bilinmeyen ve hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka kaydedildiğini belirtti.

Bakan Sadıkin, 27 Nisan'da ilk şüpheli vakalar bildirildiğinde, tüm hastane ve sağlık kuruluşlarından bu tür vakaların gözetimini ve izlenmesini talep eden bir genelge yayınladığını aktardı.

Sadıkin, " Singapur, 30 Nisan'da ilk şüpheli vakayı açıkladı ve şu ana kadar Endonezya'da 15 şüpheli vaka var." dedi.

Bakan, nedeni bilinmeyen hepatit vakalarının çoğunun 100'den fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de kaydedildiğini belirterek Endonezya hükümetinin, hastalığa neyin neden olduğunu tespit etmek amacıyla İngiltere ve ABD hastalık kontrol ve önleme merkezleriyle koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

Söz konusu merkezlerden virüs hakkında çok fazla bilgi alınmasına rağmen hepatit vakalarına gerçekte neyin neden olduğuna dair sonucun hala kesin olmadığını kaydeden Sadikin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) konuya ilişkin araştırmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirsiz hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Hepatit virüsü, nisanın sonlarına doğru İspanya, Almanya, Polonya, Danimarka, Japonya, ABD, Kanada ve İsrail'de de görülmüştü.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin yaşandığı, bazı vakaların ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

YORUMLAR
500

Endonezya, Singapur, England, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
15:33 Beşiktaş-Fenerbahçe maçına "kripto para" damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı
15:31 Erdoğan'a Ümit Özdağ'dan yanıt: Gelecek seçimler Erdoğan ve sığınmacılar için bir referandum olacak!
15:29 Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler: Önemli olan don değil şarkı
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:14 Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı
15:07 Hakim'de bu akşam neler yaşanacak? Ceren Ozan'ı ihbar edecek mi?
15:03 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor
14:50 Sahipsiz köpek 14 yaşındaki Metehan'ın dalağını ve böbreğini parçalamıştı! O anların kamera görüntüleri çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:48:40. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement