Endonezya'da Heyelan: 1 Ölü

Endonezya'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

Endonezya'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.



Tempo gazetesinin haberine göre, dün akşam Batı Cava'daki Sukabumi şehrinin Cicurug bölgesinde yapımı devam eden demir yolu inşatında dik bir eğimde olan duvarın çökmesi sonucu heyelan meydana geldi.



Bölge yakınında oynayan 6 çocuktan toprak altında kalan biri öldü, 3'ü yaralandı.



Öte yandan Sukabumi'de Sirnaresmi köyünde geçen ay sonu meydana gelen heyelanda 32 kişi hayatını kaybetmişti.



Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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