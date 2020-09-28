Endonezya'da heyelan: 10 ölü - Son Dakika

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Kuzey Kalimantan eyaletinde meydana gelen heyelanlarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, eyaletin Tarakan kentinde şiddetli yağışlar 3 farklı noktada toprak kaymasına neden oldu.

Yetkililer, kente bağlı Jalan Matahari, Juata Permai ve Gunung Selatan'da meydana gelen heyelanlarda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Heyelanların yaşandığı bölge genelinde olası kayıplara karşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tropikal iklime sahip olan Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.