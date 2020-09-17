Endonezya'da heyelan: 2 ölü - Son Dakika

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'nin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Sorong kentinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Heyelanda bir evin toprak altında kalması sonucu 2 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirten yetkililer, bölgede olası kayıplara karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tropikal iklime sahip olan Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.