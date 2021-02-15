Endonezya'da heyelan: 2 ölü, 16 kayıp - Son Dakika

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde dün akşam şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 2 kişinin öldüğü ve 16 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8 evde ağır hasar oluştuğunu belirtti.

Doğu Cava Afet Ajansı Başkan Vekili Yanuar Rachmadi, toprak altında kalan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Heyelanda yaralanan 14 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 147 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaşan Rachmadi, kayıp 16 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.