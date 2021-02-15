Endonezya'da heyelan: 20 kayıp, 14 yaralı - Son Dakika

Endonezya'da heyelan: 20 kayıp, 14 yaralı

15.02.2021 06:11
Endonezya'da heyelan: 20 kayıp, 14 yaralı, System.String[]

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde dün akşam şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda, 14 kişi yaralandı, 20 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde dün akşam şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda, 14 kişi yaralandı, 20 kişi kayboldu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8 evde ağır hasar oluştuğunu belirtti.

Heyelanda 14 kişinin yaralandığı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşan Jati, kayıpları arama kurtarma ve afetten olumsuz etkilenenleri tahliye çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bu arada Jati, Doğu Cava eyaletindeki Pasuruan bölgesinde de şiddetli yağışların yol açtığı selden 294 ailenin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Endonezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da heyelan: 20 kayıp, 14 yaralı - Son Dakika


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