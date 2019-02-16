Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Heyelan: 4 Ölü

Endonezya'da Heyelan: 4 Ölü

1 saat önce

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da Heyelan: 4 Ölü, System.String[]
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Bogor kentinin Ciapus köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle bir ev toprak altında kaldı. Heyelanda, aynı aileden 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Sukabumi bölgesinin Sirnaresmi köyünde 31 Aralık 2018'de meydana gelen heyelanda 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklime sahip olan Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:37 Kaynak: AA

Jakarta, Güncel
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