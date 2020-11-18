Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Banyumas bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.
Heyelanda 4 evin toprak altında kalması sonucu 5 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, bölge halkının kendi imkanları ve iş makinelerinin desteğiyle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Tropikal iklime sahip Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da heyelan: 5 ölü - Son Dakika