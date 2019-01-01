Endonezya'da Heyelan Faciası : 9 Ölü, 34 Kayıp

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 9 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 9 kişi hayatını kaybetti. 34 kişi ise kayıp.



Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Batı Cava eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan 30 evi toprak altında bıraktı. Evleri heyelan altında kalan 60 kişi sığınaklara yerleştirildi. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken 1 bebek 9 ceset toprak altından çıkarıldı.



(İHA)

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