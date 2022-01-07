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Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü

07.01.2022 10:29

Son dakika haberine göre - Endonezya'da heyelan felaketi: 6 ölü Endonezya'da meydana gelen şiddetli yağış ve selin neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.

- Endonezya'da heyelan felaketi: 6 ölü

PAPUA - Endonezya'da meydana gelen şiddetli yağış ve selin neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağış ve sel toprak kaymasına neden oldu. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi bölgedeki selin neden olduğu heyelan sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 500 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer, Jayapura şehrindeki selin azaldığını ancak bölgede hala yağmur yağdığını ve elektriklerin de kesik olduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü
Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü
Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü

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Endonezya, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Endonezya'da Heyelan Felaketi: 6 Ölü - Son Dakika
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