Endonezya'da ilk kez bir dini lider

Endonezya'da şeriatın uygulandığı tek eyalet olan Açe özerk bölgesinde evli bir kadınla ilişkiye girmekle suçlanan bir din adamı kamuya açık bir alanda 28 kez kırbaçlandı.

Muhlis bin Muhammed, zinayla ilgili düzenlemelerin çıkarılmasına katkıda bulunan Açe Ulema Konseyi'nin üyesi.

Bin Muhammed, Açe'de şeriat hükümlerinin uygulanmaya başlandığı 2005'ten bu yana halkın önünde kırbaçlanan ilk din adamı oldu.

46 yaşındaki Bin Muhammed'le ilişkisi olduğu söylenen kadının Eylül'de bir plajın yakınlarındaki parkta yakalandığı ve cezanın dün infaz edildiği açıklandı.

Kadının da 23 kez kırbaçlandığı belirtiliyor.

Ulema Konseyi'nden atılacak

Açe'nin Besar bölgesi belediye başkan yardımcısı Husaini Wahab, BBC'ye "Bu, Allah'ın kanunları. Ulema Konseyi üyesi olsa da suç işleyen herkes cezalandırılır" dedi.

Bin Muhammed'in Ulema Konseyi'nden atılacağı açıklandı.

Açe'de eşcinsel ilişki, kumar, alkol tüketimi, üretimi ve dağıtımı da benzer şekilde cezalandırılıyor.

2017'de eşcinsel ilişki sırasında yakalandıkları öne sürülen iki erkek kalabalığın önünde 87'şer kez kırbaçlanmıştı.

Hint kamışıyla infaz edilen kırbaç cezalarını uygulayanlar, kimliklerinin belli olmaması için cellatlar gibi giyiniyor. İnfazları çocukların izlemesine izin verilmiyor.

Ulema Konseyi, şeriata dayalı cezalarla ilgili danışma kurulu işlevi görüyor.