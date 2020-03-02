Endonezya'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika
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Endonezya'da ilk korona virüsü vakası

7 saat önce

Endonezya'da ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

Endonezya'da ilk korona virüsü vakası, System.String[]

Endonezya'da ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü, bu kez dünyanın en kalabalık 4. ülkesi Endonezya'ya sıçradı. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo yaptığı açıklamada, 2 Endonezyalı vatandaşın korona virüsüne yönelik test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Widodo, söz konusu 2 kişinin enfekte olmuş Japon uyruklu bir kişiyle temasa geçtikten sonra virüs kaptığını belirtti.


Virüs bulaşan 2 kişinin 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızı olduğu, başkent Jakarta'nın Sulianti Saroso Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde tedavi altına alındıkları kaydedildi.


Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto da yaptığı açıklamada, Malezya'da yaşayan bir Japon vatandaşının 2 kadının arkadaşı olduğu ve evlerine ziyaret bulunduğunu aktardı. Bakan Putranto, yetkililerin Japon ziyaretçinin başka kimlerle temasa geçmiş olabileceğini kontrol ettiğini ifade etti. - JAKARTA

Cumhurbaşkanı, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:03 Kaynak: İHA
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