Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

6 saat önce

Endonezya'da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Endonezya'da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya'yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat'ta Malezya'da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya'da Kovid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası'nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Joko Widodo, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi
"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:30:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]