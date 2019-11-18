Son Dakika Haberleri: Endonezya'da intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişi gözaltına alındı
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Endonezya'da intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Endonezya'da geçen hafta Medan kentindeki polis merkezine yönelik intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya'da intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Endonezya'da geçen hafta Medan kentindeki polis merkezine yönelik intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, Medan'da 13 Kasım'da polis merkezine yönelik saldırının ardından 7 eyalette terör örgütü DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Prasetyo, operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı, kesici ve delici alet ile örgütsel doküman ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Medan'ın kuzeyindeki Hamparan Perak köyünde cumartesi günü düzenlenen operasyonda da saldırıda kullanılan bombayı hazırladıkları iddia edilen 2 kişinin de ölü olarak ele geçirildiği bildirilmişti.

Medan'daki polis merkezinin otoparkında intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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