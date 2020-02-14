Endonezya'da kabile üyesi 300 kişi topluca Müslüman oldu - Son Dakika

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda Animizm inancına sahip Tau Taa Wana kabilesinden 300 kişi, topluca İslam'ı benimsedi.

?Yerel basındaki haberlere göre, Orta Sulawesi eyaletinde, Tokala Dağları'nın iç kesimindeki köylerde yaşayan ve İslam'a geçmeyi kabul eden Tau Taa Wana kabilesi üyeleri için tören düzenlendi.

Farklı köylerden gelerek Kuzey Morowali bölgesindeki Al-Furkan Camisi'nde buluşan ve burada düzenlenen ihtida merasimiyle kelimeişehadet getiren 300 kabile üyesi Müslüman oldu.

Merasim ve okunan duaların ardından kıyafet yardımı yapılan kabile üyelerine ayrıca dini bilgiler verildi.

Orta Sulawesi eyaletinin doğu kısmında yaşayan ve "her nesnenin bir ruh tarafından yönetildiği" görüşünü benimseyen Animizm inancına mensup Tau Taa Wana halkının, 8 bin yıldan bu yana bölgede var olduklarına inanılıyor.

Bu arada, kendilerine özgü Pamona dilini konuşan yerel kabilenin büyük çoğunluğu ülkenin ortak dili Endonezceyi bilmiyor.

260 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi Endonezya'nın yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.