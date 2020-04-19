Endonezya'da kaçak altın madeni çöktü: 9 ölü - Son Dakika

Maden ocağının, bölge sakinlerince kaçak işletildiğini ifade eden Yulisdianto, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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