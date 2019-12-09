Son Dakika Haberleri: Endonezya'da kaçak yollarla satılmaya çalışılan Sumatra kaplanı fetüsleri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Endonezya'da kaçak yollarla satılmaya çalışılan Sumatra kaplanı fetüsleri ele geçirildi - Son Dakika

Endonezya'da kaçak yollarla satılmaya çalışılan Sumatra kaplanı fetüsleri ele geçirildi

6 saat önce

Endonezya'da plastik kavanoz içinde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanlarına ait 4 fetüs ele geçirildi.

Endonezya'da kaçak yollarla satılmaya çalışılan Sumatra kaplanı fetüsleri ele geçirildi, System.String[]

Endonezya'da plastik kavanoz içinde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanlarına ait 4 fetüs ele geçirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Riau eyaletinin başkenti Pekanbaru'da bir ihbar üzerine güvenlik güçleriyle Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Sumatra kaplanı kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişilere yönelik ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan satılmaya çalışılan bir Sumatra kaplanı derisi ve 4 fetüs ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Endonezya'da kaplan kaçakçılığı suçuna karışanlar, 5 yıla kadar hapis ve 100 milyon rupiah (41 bin Türk lirası) para cezasına çarptırılabiliyor.

Uluslararası Doğa Koruma Vakfı tarafından nesli tehdit altında görülen Sumatra kaplanı sayısının 400'den az olduğu belirtiliyor. Endonezya'nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların neslinin, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği ve yaşam alanları daraldığı için tükenebileceği uyarısı yapılıyor.

Endonezya'daki diğer kaplan türlerinden Bali kaplanının nesli 1940, Java kaplanının nesli de 1980'li yıllarda tükenmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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