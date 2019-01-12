Endonezya'da Kadınlar İçin Esnek Çalışma Planı

Endonezya'da haftalık mesai sistemi, kadınların çalışma hayatına katılımlarını azalttı.

Endonezya'da haftalık mesai sistemi, kadınların çalışma hayatına katılımlarını azalttı.



Endonezya İş Gücü Bakanı Hanif Dhakiri, haftanın beş günü çalışan işçilerin günde en az 8 ve haftada 40 saati tamamlamaları gerektiğini belirten kanunun, kadınların iş hayatına katılımının düşük kalmasına neden olduğunu vurguladı.



Geçen yılın verilerine göre, erkek ve kadınların iş gücüne katılım oranlarında büyük fark olduğu bilgisini paylaşan Dhakiri, kadınların katılımını artırmak amacıyla daha esnek çalışma saatleri planlandığını ifade etti.



Mevcut düzenlemedeki çalışma saatlerinin ev işi sorumluluğu ve kariyer açısından kadınların üzerinde çifte baskı oluşturduğuna dikkati çeken Dhakiri, bu durumun kadınları iki seçenekten birini seçmeye zorladığını söyledi.



Dhakiri ayrıca, Endonezya'nın endüstriyel dünyanın büyük değişikliklerine uyum sağlayabilmek ve teknolojik gelişmeleri yakalayabilmek için de daha esnek çalışma saatlerini içeren yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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