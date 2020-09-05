Endonezya'da kanalizasyonda balık üretimi yapılıyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Balık çiftliğinden görüntüler
Köylülerin balıklar ile ilgilenmesi
Irfah Satiri ile röportaj BOGOR - Endonezya'nın Bogor kentindeki Ciasin Köyü sakinleri pandemi döneminde yiyecek sıkıntısı çekmemek için köyün kanalizasyon sistemine komünal bir balık çiftliği kurdu. Topluluk lideri Irfah Satiri, köyünde yaklaşık 40 adet balık bölümü olduğunu söyledi. Yiyeceğe ihtiyacı olan her köylü, aile ferdi sayısı kadar balıkları alabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:55 - Kaynak: AA
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