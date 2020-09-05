Endonezya'da kanalizasyonda balık üretimi yapılıyor - Son Dakika

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Balık çiftliğinden görüntüler

Köylülerin balıklar ile ilgilenmesi

Irfah Satiri ile röportaj BOGOR - Endonezya'nın Bogor kentindeki Ciasin Köyü sakinleri pandemi döneminde yiyecek sıkıntısı çekmemek için köyün kanalizasyon sistemine komünal bir balık çiftliği kurdu. Topluluk lideri Irfah Satiri, köyünde yaklaşık 40 adet balık bölümü olduğunu söyledi. Yiyeceğe ihtiyacı olan her köylü, aile ferdi sayısı kadar balıkları alabiliyor.