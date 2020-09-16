Endonezya'da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp - Son Dakika

Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında seyir halindeki kargo gemisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Güney Buton bölgesi açıklarında çimento taşıyan kargo gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölge yetkilileri, 6 kişilik mürettebatı bulunan gemide şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kurtarıldığı, 4 kişi ile irtibatın kesildiği bilgisini paylaştı.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansına (BASARNAS) bağlı ekiplerin, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.