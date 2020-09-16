Endonezya'da kargo gemisinde yangın: 1 ölü, 4 kayıp - Son Dakika

Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında seyir halindeki kargo gemisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.
Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Güney Buton bölgesi açıklarında çimento taşıyan kargo gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölge yetkilileri, 6 kişilik mürettebatı bulunan gemide şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kurtarıldığı, 4 kişi ile irtibatın kesildiği bilgisini paylaştı.
Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansına (BASARNAS) bağlı ekiplerin, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:41 - Kaynak: AA
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