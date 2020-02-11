Endonezya'da kaybolan askeri helikopterin enkazı 8 ay sonra bulundu - Son Dakika
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Endonezya'da kaybolan askeri helikopterin enkazı 8 ay sonra bulundu

47 dakika önce

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde yaklaşık 8 ay önce kaybolan askeri helikopterin enkazına ulaşıldı.

Endonezya'da kaybolan askeri helikopterin enkazı 8 ay sonra bulundu, System.String[]

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde yaklaşık 8 ay önce kaybolan askeri helikopterin enkazına ulaşıldı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Papua'daki askeri yetkililer, 28 Haziran'da irtibatın kesildiği ve içinde 12 kişinin bulunduğu Rus yapımı MI-17 tipi askeri helikopterin enkazına Oksop bölgesinde ulaşıldığını belirtti.

Yetkililer, 60 kişilik askeri personel ile kazada hayatını kaybedenlerin tahliyesi için çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Eyaletteki Oksibil bölgesinden Sentaniye giderken irtibatın kaybedilmesiyle düştüğü değerlendirilen helikopter, 2 ay süren arama çalışmalarında bulunamamıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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