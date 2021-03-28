Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, Gereja Katolik Kilisesi önünde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da yerel saatle 10.30'da Pazar ayini sırasında Gereja Katolik Kilisesi'ne yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlendi.Makassar polisi tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken intihar bombacısının ise öldüğü kaydedildi. Patlamanın etkisiyle kilisede hasar meydana geldi. Kilisenin tamamen boşaltıldığı ve olay yerinin güvenlik çemberine alındığı belirtildi.