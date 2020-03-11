Endonezya'da korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
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Endonezya'da korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti

6 saat önce

Endonezya'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşirken vak'a sayısı 27'ye yükseldi.

Endonezya'da korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti, System.String[]

Endonezya'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşirken vak'a sayısı 27'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Endonezya'da can aldı. Endonezya Sağlık Bakanlığı, virüs taşıdığı tespit edilen 53 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede 13 yeni vak'anın tespit edilmesiyle şu ana kadar vak'a sayısının 27'ye yükseldiği duyuruldu. Ölen kişinin uyruğu açıklanmazken son günlerde vak'a sayısında artış olduğu gözlendi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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