Endonezya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Endonezya'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Boş okul bahçesinden detaylar Boş kantin ve dersliklerden detaylar CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.

Boş okul bahçesinden detaylar

Boş kantin ve dersliklerden detaylar

CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.

Endonezya'da koronavirüs önlemleri

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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Son Dakika

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