Endonezya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Endonezya'da koronavirüs önlemleri
6 saat önce
Boş okul bahçesinden detaylar Boş kantin ve dersliklerden detaylar CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:54 Kaynak: AA
Boş okul bahçesinden detaylar
Boş kantin ve dersliklerden detaylar
CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.
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