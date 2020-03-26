Endonezya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu taşıma araçlarında önlemler artırıldı. Tren istasyonlarında yolcuların ateşlerine bakılırken, istasyon çıkışlarına kurulan portatif çeşmeler dikkat çekti. Endonezya polisi ise vatandaşları bilgilendirmek için araçlarından megafonla sesleniyor.