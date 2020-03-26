Endonezya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Endonezya'da koronavirüs önlemleri
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Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu taşıma araçlarında önlemler artırıldı.
Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu taşıma araçlarında önlemler artırıldı. Tren istasyonlarında yolcuların ateşlerine bakılırken, istasyon çıkışlarına kurulan portatif çeşmeler dikkat çekti. Endonezya polisi ise vatandaşları bilgilendirmek için araçlarından megafonla sesleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:53 Kaynak: AA
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