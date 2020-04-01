Endonezya'da koronavirüs önlemleri - BOGOR - Son Dakika

Endonezya'da koronavirüs önlemleri - BOGOR
7 saat önce
Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler artırıldı.
Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler artırıldı. Alışveriş merkezleri parklar ve ibadethaneler kapalı tutulurken, bu mekanlara girişleri engellemek için demir bariyerler yerleştirildi. Bazı iş yerlerine girişte ise dezenfekte çalışması yapıldığı gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:59 Kaynak: AA
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