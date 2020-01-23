Endonezya'da "koronavirüs" şüphesi paniğe neden oldu - Son Dakika
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Endonezya'da "koronavirüs" şüphesi paniğe neden oldu

6 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ülkesinden yeni dönen bir Çinlide yüksek ateş ve boğaz ağrısı görülmesi ülkede "koronavirüs" paniğine neden oldu.

Endonezya'da

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ülkesinden yeni dönen bir Çinlide yüksek ateş ve boğaz ağrısı görülmesi ülkede "koronavirüs" paniğine neden oldu.

Tempo gazetesinin haberine göre, başkentte bir iş merkezi, binada ofisi olan Çin'e ait teknoloji şirketi Huawei çalışanının ülkesinden yeni dönmesi sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle koronavirüs şüphesine karşı tecrit edildi.

Bina çıkışlarının bir süreliğine kontrol altına alındığını ve binadaki çalışanlara maske dağıtıldığını açıklayan yetkililer, koronavirüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığından şüphelenilen Çinli çalışanın hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Koronavirüs şüphesine karşı halktan paniğe kapılmamalarını isteyen Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto da yaptığı açıklamada, söz konusu kişiye virüsün bulaşıp bulaşmadığına ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Putranto, ülkede başlıca havalimanı ve limanlar olmak üzere 135 giriş noktasında görevli ve termal tarayıcılarla koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı bilgisini de paylaştı.

Koronavirüs salgını

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.?

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.?

Çin'in Vuhan kentinde dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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