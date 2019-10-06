Son Dakika Haberleri: Endonezya'da koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı
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Endonezya'da koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı

1 saat önce

Endonezya'daki Açe Doğal Kaynakları Koruma Merkezi (BKSDA) görevlileri tarafından koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı.

Endonezya'daki Açe Doğal Kaynakları Koruma Merkezi (BKSDA) görevlileri tarafından koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı. BKSDA Hayvan Bakımı Koordinatörü Taing Lubis, yerlilerden alınan iki beyaz elli gibon, bir siyamang maymunu ve bir adet pars kedisinin rehabilite edilerek Açe Jaya bölgesinde doğaya bırakıldığını belirtti.

Endonezya'da koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı

Açe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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