Endonezya'da koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı
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Endonezya'daki Açe Doğal Kaynakları Koruma Merkezi (BKSDA) görevlileri tarafından koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:48 Kaynak: AA
Endonezya'daki Açe Doğal Kaynakları Koruma Merkezi (BKSDA) görevlileri tarafından koruma altındaki dört hayvan doğaya bırakıldı. BKSDA Hayvan Bakımı Koordinatörü Taing Lubis, yerlilerden alınan iki beyaz elli gibon, bir siyamang maymunu ve bir adet pars kedisinin rehabilite edilerek Açe Jaya bölgesinde doğaya bırakıldığını belirtti.
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