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Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması - Son Dakika

Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması

21.02.2022 01:01

Aşı sırasında bekleyen insanlar Aşılama Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi.

Aşı sırasında bekleyen insanlar

Aşılama

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 5 milyon 89 bin 637'ye ulaştığı ülkede can kaybı sayısı 146 bin 44'e yükseldi. Batı Java eyaletinin Depok kentindeki sağlık merkezinde vatandaşlara hatırlatma dozu uygulandı.

Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması
Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması
Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması

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Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Güneydoğu, Endonezya, Asya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı uygulaması - Son Dakika
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