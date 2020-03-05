Endonezya'da Kovid-19 belirtileri taşıyanların camiye gelmemesi istendi - Son Dakika
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Endonezya'da Kovid-19 belirtileri taşıyanların camiye gelmemesi istendi

6 saat önce

Endonezya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) benzer belirtiler gösteren solunum yolu rahatsızlıkları olanların camiye gelmemesi çağrısında bulunuldu.

Endonezya'da Kovid-19 belirtileri taşıyanların camiye gelmemesi istendi, System.String[]

Endonezya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) benzer belirtiler gösteren solunum yolu rahatsızlıkları olanların camiye gelmemesi çağrısında bulunuldu.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Camiler Konseyi (DMI) Başkanı ve eski Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, en az 800 bin caminin bulunduğu ülkede, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında soğuk algınlığı ya da grip belirtileri gösterenlerin evde namaz kılması çağrısı yaptı.

Kalla, camiye gelenlere ise de virüsten korunmaları amacıyla kendi seccadelerini getirmelerini tavsiye etti.

Bu arada Cakarta Valiliği salgın nedeniyle başkentte toplu organizasyonların kısıtlanacağını bildirmişti.

Devlet Başkanı Joko Widodo, 2 Mart'ta test sonuçları pozitif çıkan 64 yaşındaki anne ve 31 yaşındaki kızının ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olduğunu açıklamıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 4'e yükseldi

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesindeki Kovid-19 vaka sayısının 4'e çıktığını bildirdi.

Gamkrelidze, yaptığı açıklamada, İtalya'dan 1 Mart'ta dönen bir Gürcistan vatandaşında virüse rastlandığını belirtti.

Son hastayla ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 4'e çıktı.

Kazakistan, Çin'den bazı meyvelerin ithalatını geçici olarak yasakladı

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 Mart itibarıyla Çin'den turunçgiller ve çekirdekli meyvelerin ithaline geçici yasak getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çin tarafı, bazı meyve bahçelerinde önleyici tedbirlerin alınmaması nedeniyle sistematik ihlallerin gerçekleştiğini açıkladı." denildi.

Karantina kurallarına uyulmadığı aktarılan açıklamada, tüm meyve sevkiyatlarının Çin'e geri gönderildiği kaydedildi.

Rusya'da vaka sayısı 4'e yükseldi

Rusya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının dörde çıktığı bildirildi

Rus haber ajansı TASS'ın haberinde, Rusya'da bir kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalanan kişinin Rusya'yı ziyaret eden İtalyan vatandaşı olduğu ve karantinaya alındığı kaydedildi.

Son hastayla ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 4'e çıktı.

Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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