Endonezya'da Kovid-19 karantina ve kısıtlama kurallarını çiğneyen 4 turist sınır dışı ediliyor - Son Dakika

Endonezya'da Kovid-19 karantina ve kısıtlama kurallarını çiğneyen 4 turist sınır dışı ediliyor

Endonezya'nın Bali Adası'nda Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde karantina ve kısıtlama kurallarını çiğneyen 4 turist sınır dışı ediliyor.

Endonezya'nın Bali Adası'nda Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde karantina ve kısıtlama kurallarını çiğneyen 4 turist sınır dışı ediliyor. Bali Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı yerel ofis başkanı Jamaruli Manihuruk, geçen perşembe Kovid-19 testi pozitif çıkan bir Rus turistin kaldığı otelden kaçtığını ve olayın gecesinde yakalandığını açıkladı. Manihuruk, karantina merkezine alınan Rus turistin iyileştiğinde sınır dışı edileceğini bildirdi. Turizm bölgesi Kuta'da salgının yayılımını önlemek amacıyla yapılan baskın sonucu 3 turist de kamusal alanda maske takma şartını ihlal etmekle suçlanıyor. ABD, İrlanda ve Rusya'dan gelen turistler, ülkelerine geri gönderilmek üzere uçuşlarını beklerken göçmen bürosunda gözaltında tutuluyor. Endonezya, geçen ay artan Kovid-19 vakaları nedeniyle en kalabalık adası Java ve turistik Bali Adası'nda yeni kısıtlama tedbirleri almıştı. Bali'de yeni tedbirler kapsamında, maskesini düzgün takmayan yabancılara 70 dolar (605 lira) ceza verme ve maske takmayan turistleri sınır dışı etme kararı alınmıştı. Endonezya, mayısta bayram tatilindeki seyahatlerle artan virüs sayılarıyla mücadele ederken, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının da yayılması ülkeyi zora soktu. Endonezya'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 2 milyon 527 bin 203'e çıkarken, 66 bin 464 kişi yaşamını yitirdi.

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