Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı - Son Dakika

Endonezya hükümeti, 6-17 Mayıs tarihleri arasında "memlekete dönüş" seyahatlerini resmi olarak yasaklasa da, bazı insanlar hala kendi memleketlerine ulaşmaya çalışıyor. Batı Cava'nın Karawang bölgesi otoyolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, salgınla mücadelede ramazan ve bayramda "memlekete dönüş" yasağına ilişkin tüm ulaşım araçlarının belirli tarihlere kadar yasaklanması kararı alındığını açıkladı.