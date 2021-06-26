Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede - Son Dakika

Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
26.06.2021 22:20
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 21 bin 95 artarak 2 milyon 93 bin 962'ye yükseldi ve şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı görüldü.
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 21 bin 95 artarak 2 milyon 93 bin 962'ye yükseldi ve şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı görüldü. Vaka artışının önüne geçmek amacıyla kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu. Sokağa çıkma sınırlamaları akşam 21.00 ile sabah 04.00 saatleri arasında yürürlüğe girdi.
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