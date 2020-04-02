Endonezya'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Endonezya'da Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜM : Kontrol noktalarından detaylar Sokağa çıkan insanların uyarılması Boş sokak detayları Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1677'ye, can kaybının 157'ye yükseldiği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜM :
Kontrol noktalarından detaylar
Sokağa çıkan insanların uyarılması
Boş sokak detayları Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1677'ye, can kaybının 157'ye yükseldiği bildirildi. Güvenlik güçleri Açe bölgesindeki Banda Aceh şehrinde önlem aldı. Şehirdeki cadde ve sokaklarda kontrol noktaları kurularak vatandaşlar uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:35 Kaynak: AA
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