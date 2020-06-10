Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış - Son Dakika

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1241 artışla 34 bin 316'ya çıktığını açıkladı. Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Yurianto, ölenlerin sayısının 36 artarak 1959'a, iyileşenlerin sayısının da 715 artarak 12 bin 129'a yükseldiği bilgisini paylaştı. Bu arada ülke genelinde geçen hafta tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından son günlerde virüs bulaşanların sayısının giderek arttığı dikkati çekti. Yetkililer, yeni normale geçiş döneminde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi