Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış - Son Dakika

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde etkisini gösterdiği Endonezya'da günlük vaka artış sayısında rekor kırıldı.

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde etkisini gösterdiği Endonezya'da günlük vaka artış sayısında rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 407 artışla 5 bin 923'e yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, iyileşenlerin sayısının 59 artışla 607, can kaybının da 24 artarak 520 olduğunu ifade etti.

Günlük vaka sayısında rekor artış yaşanan Endonezya, Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

Öte yandan Ulema Meclisi Genel Sekreteri Anwar Abbas, salgın nedeniyle yoksul ailelere, komşulara ve virüs mağdurlarına yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Abbas, bu zor dönemde, yardıma muhtaç kişilere zekat ve sadaka gibi çeşitli bağışlarla toplum arasındaki bağı güçlendirmenin önemini vurguladı.

Malezya'da günlük vaka artışında düşüş

Malezya'da vaka sayısı son 24 saatte 69 artarak 5 bin 251'e, toplam vefat sayısı da 86'ya yükseldi.

Bugün 201 kişinin taburcu edilmesiyle ülkede toplam iyileşen sayısı da 2 bin 967'ye çıktı.

Malezya'da 15 Mart'tan bu yana en düşük günlük vaka artışı yaşandı.

Diğer yandan hükümet, Ulusal Yardım Paketi kapsamında dar gelirli kategorisindeki 6,5 milyon vatandaşa en az 4,8 milyar Malezya Ringgiti (7,6 milyar TL) yardım ödeneğinde bulunulduğunu açıkladı.

Japonya'da vaka sayısı 10 binin üzerinde

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 385 artarak 10 bin 393'e başkent Tokyo'da 201 artarak 2 bin 796'ya çıktı.

Ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 209'a yükseldi.

Tayland'da günlük vaka artışı düşüyor

Günlük vaka artışının giderek düştüğü Tayland'da ise son vaka sayısı 24 saatte 28 artarak 2 bin 700 oldu.

Vefat sayısı ise bir kişinin yaşamını yitirmesiyle 47'ye yükseldi.

Ülkede iyileşen sayısı da 98 artarak 1689'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Güneydoğu Asya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:50 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor         
20:24
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi         
19:25
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!         
17:50
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 22:34:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]