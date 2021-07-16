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Endonezya'da Kovid krizi kontrol altına alınamıyor! Cesetleri itfaiye ekipleri topluyor - Son Dakika
BBC

Endonezya'da Kovid krizi kontrol altına alınamıyor! Cesetleri itfaiye ekipleri topluyor

16.07.2021 17:43

Koronavirüsün Asya'daki merkez üssü Endonezya'da, hastanelerde yer ve oksijen bulunamaması sebebiyle itfaiyeciler evlerinde tek başına ölen Kovid hastalarını topluyor.

Şu ana kadar kayıtlara geçen 2,7 milyon vaka ve 15 Temmuz itibariyle 56 bin 700'ü geçen günlük vaka sayısıyla Endonezya, Asya'da Kovid krizinin yeni merkez üssü oldu. Daha bulaşıcı Delta varyantı ülkeyi kasıp kavurmaya devam ederken, Endonezya'daki salgın giderek daha da kötüleşiyormuş gibi görünüyor.

KOVİD-19'LA MÜCADELEDE ÖN SAFLARDAKİ İTFAİYECİ

Wirawan Jakarta'da bir itfaiyeci. Ancak yangınlarla mücadele etmek yerine, Kovid kurbanlarının cesetleriyle uğraşmakla görevlendirildi. Son bir yıldır Wirawan ve yedi ekip arkadaşı koruma kıyafetleriyle, cesetleri evlerinden alıyor ve toprağa verilmek üzere hazırlıyor.

Kovid krizinin Asya'daki yeni merkez üssü Endonezya'da kriz! Cesetleri itfaiye ekipleri topluyor

İNSANLAR YALNIZ ÖLÜYOR

Wirawan, birçok büyük olasılıkla hemen tedavi edilememesi ya da hastanelerden geri çevrilmesi yüzünden birçok kişinin yalnız öldüğünü söylüyor.

"Sıklıkla komşuları bizi arıyor ve 'şu kişi izolasyon döneminde görülmedi' diyorlar. Sonra ölmüş olduğunu anlıyorlar. Bunlar her gün gördüğümüz haller" diyor.

TEDBİRLER GEVŞEK TUTULUYOR

Vakalardaki son artıştan önce günde iki ila üç cenaze ayarlaması yapıyordu. Şimdiyse bu sayı günde 24'e kadar, başa çıkabileceğinden fazlasına çıkıyor. Endonezya'daki Kovid krizi, Mayıs başındaki bayram tatilinde, en az 1,5 milyon kişinin ülke içi seyahat yasağını ihlal etmesinden sonra kötüleşti. Ülke dışından gelen ziyaretçilere yönelik karantina kuralları da gevşek. Ülke uluslararası uçuşları hiç durdurmadı ve geçtiğimiz günlerde 5 gün olan karantina süresini 8 güne çıkarttı. Sağlık uzmanları, sınırlar hala açıkken virüsü kontrol altına almanın mümkün olmadığını söylüyor, ancak yetkililer sadece belirli yabancıların ülkeye girebildiğini belirtiyor.

Endonezya'da resmi Kovid ölü sayısı 70 bin. Geçen hafta her gün ölü sayısı 1000'in üzerindeydi. Ancak birçok kişi asıl sayının çok daha fazla olduğuna inanıyor. Endonezyalı bağımsız veri grubu Lapor Kovid-19, Haziran'dan bu yana en az 450 kişinin, hastanelerde yer bulamaması nedeniyle, izolasyona girdikleri evlerinde, tek başlarına öldüklerini söylüyor.

ÜLKEDE OKSİJEN SIKINTISI YAŞANIYOR

Endonezya'nın en büyük nüfusa sahip adası Java, ülkedeki salgının merkez üssü. Temmuz ayının ilk hafta sonunda, Yogyakarta'daki hastanede oksijenin tükenmesinin ardından 63 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti. Ölümler ülkeyi şoke ederken, hastane medyanın ölü sayısını fazla gösterdiğinde ısrar etti. O zamandan beri, farklı kentlerdeki birkaç hastane oksijen tedarikindeki problemler nedeniyle yeni hastaları geri çevirmek zorunda kaldı.

Endonezya Hastaneler Birliği'nin Genel Sekreteri Lia Gardenia Partakusuma "Bir hastane normalde üç ton oksijeni üç günde kullanır, şimdi bir günde tükeniyor" dedi.

Endonezya Kamu Sağlığı Uzmanları Birliği, oksijen sıkıntısının hükümetin vaka sayılarındaki rekor artışa hazırlıklı olmamasından kaynaklandığını belirtti.

Kovid krizinin Asya'daki yeni merkez üssü Endonezya'da kriz! Cesetleri itfaiye ekipleri topluyor

UYARI YAPILMIŞTI

Sağlık uzmanları daha önce, bayram tatili nedeniyle vaka sayılarında önemli bir artış olacağı uyarısı yapmıştı.

İNSANLAR UMUTSULUK İÇİNDE

Sosyal medyada insanlar umutsuzca oksijen tüpü bulmaya, yeniden doldurmaya, aileleri ve arkadaşları için hastanede yatak bulmaya çalışıyor. Hala açık olan birkaç oksijen tesisisin önünde uzun kuyruklar var. Çoğu oksijen bulunamaması nedeniyle kapalı. Ancak çaresizlik arttıkça, dolandırıcılık da artıyor. Jakarta sakini Shani Budi, BBC Outside Source programına yaptığı açıklamada, kayınvalidesi için oksijen bulmaya çalışırken dolandırıldığını anlattı. Bir oksijen satıcısı buldu ve peşin ödeme yapması istendi. Beş oksijen tüpüne 172 dolar ödedi. Sonra da dolandırıcı ortadan kayboldu. Neyse ki kayınvalidesi hastalığı atlattı ve şu anda iyileşiyor.

Kovid krizinin Asya'daki yeni merkez üssü Endonezya'da kriz! Cesetleri itfaiye ekipleri topluyor

YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Hükümet, durumu kontrol altına alamamakla suçlanırken, sıradan vatandaşlar kurbanlara yardım için harekete geçti. Yogyakarta'da 24 yaşındaki bir doktor, bedava uzaktan sağlık hizmeti başlattı. Hastalarını video görüşmeleriyle teşhis ve tedavi etmeye çalışıyor. Dr. Riyo Pungki Irawan, izolasyona giren birçok kişinin gözlemlenmediğini fark edince WhatsApp üzerinden bu hizmeti başlattı. 7 Temmuz'da başlattığı hizmete 800 talebin geldiğini söylüyor.

Kovid krizinin Asya'daki yeni merkez üssü Endonezya'da kriz! Cesetleri itfaiye ekipleri topluyor

"DURUMU DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Dr. Irawan "WhatsApp gruplarından öğrendikleri ilaçları kendi başlarına alan çok sayıda hastayla konuştum. Bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz" diyor.

Dr. Irawan görüşmelerinde ilaç yazmıyor, ancak izolasyon döneminde ne alınması ve nelerden uzak durulması gerektiği konusunda tavsiyeler veriyor. Batı Java'da da Djoky Haryadi, mahallesinde kamyonetiyle dolaşıp, izolasyondaki hastalara kendi pirinç hasadını dağıtıyor. Çiftçilik yapan Haryadi, aynı zamanda oksijen tüpleri ve vitamin aramalarına da yardımcı oluyor.

Haryadi "Komşular durumlarına aldırmıyor, çünkü onlar da virüsten korkuyor. Bence disiplinli bir şekilde maskelerimizi takarsak ve diğer önlemleri alırsak korkmamıza gerek yok" diyor.

Endonezya'da Kovid krizi kontrol altına alınamıyor! Cesetleri itfaiye ekipleri topluyor

Endonezya, Jakarta, Bayram, Asya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'da Kovid krizi kontrol altına alınamıyor! Cesetleri itfaiye ekipleri topluyor - Son Dakika Dünya

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