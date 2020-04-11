- Endonezya'da Krakatau Yanardağı 500 metre yüksekliğe kül püskürttü - Son Dakika

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- Endonezya'da Krakatau Yanardağı 500 metre yüksekliğe kül püskürttü
6 saat önce
- Endonezya'da Krakatau Yanardağı 500 metre yüksekliğe kül püskürttü Endonezya'da Krakatau Yanardağı faaliyete geçti.
- Endonezya'da Krakatau Yanardağı 500 metre yüksekliğe kül püskürttü
JAKARTA - Endonezya'da Krakatau Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ, 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.
Endonezya'da Krakatau Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Krakatau Yanardağı kraterinden 500 metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttü. Patlamaların herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi. Patlama esnasında kayıtta olan vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. Endonezya'nın en aktif dağı Merapi'nin 2010'da lav püskürtmesi sonucu 340 kişi hayatını kaybetmiş, 60 binden fazla kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:18 Kaynak: İHA
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