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Endonezya'da kripto para piyasası son yıllarda büyük bir büyüme gösteriyor. Şubat ayındaki kripto para işlem hacmi 1,92 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekora imza atılırken, kayıtlı kripto yatırımcı sayısı da 19 milyona yükseldi.

Endonezya'da Kripto Yatırımcı Sayısı 19 Milyona Ulaştı

Endonezya'da kripto para piyasası, Şubat ayında kaydedilen 1,92 milyar dolarlık işlem hacmi ile büyük bir sıçrama yaşadı. Bu gelişme, ülkenin kripto para birimleri üzerindeki düzenlemeleri yürüten Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Denetleme Ajansı (Bappebti) tarafından duyuruldu. Ajans, aynı dönemde kayıtlı kripto yatırımcı sayısının 19 milyona ulaştığını, bunun Ocak ayına göre 170.000 kişilik bir artışı temsil ettiğini belirtti.

Bappebti, bu dikkate değer büyümenin, Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş ve altcoinlerde görülen ralli gibi faktörlerle güçlenen piyasa duygusundan kaynaklandığını ifade etti. Ajans, 2021'de yaşanan 51,28 milyar dolarlık son büyük yükselişin işlem hacmini 2024 yılında eşleştirmeyi veya geçmeyi hedefliyor. Bu beklenti, geçmiş yıllarda yaşanan düşüş eğiliminin ardından, özellikle yaklaşmakta olan Bitcoin yarılanmasının piyasada önemli bir canlanma sağlayacağı öngörüsüne dayanıyor.

Bappebti'den Tirta Karma Senjaya, kripto işlem hacminin hedeflerine ulaşmasının en etkili yolunun, işlemler üzerindeki vergilerin azaltılması veya kaldırılması olduğunu vurguladı. Şu an itibarıyla, kripto işlemleri üzerinden yüzde 0,10 Gelir Vergisi ve yüzde 0,11 KDV alınmakta, ayrıca borsalar her işlem için yüzde 0,02 oranında vergilendirilmekte. Tirta, sektörün henüz gelişim aşamasında olduğunu belirterek, ağır vergilendirmenin endüstrinin büyümesini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya'da kripto para düzenlemesinin Ocak 2025'te Finansal Hizmetler Kurumu'na (OJK) devredilmesi bekleniyor. Son olarak bu değişiklikle birlikte, kripto para birimlerinin menkul kıymetler olarak yeniden sınıflandırılması ve vergilendirme politikalarının gözden geçirilmesi gibi önemli düzenlemelerin gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.