Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Kuduzdan 12 Kişi Öldü

Endonezya'da Kuduzdan 12 Kişi Öldü

1 saat önce

Endonezya'da yılbaşından bu yana kuduzdan 12 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da Kuduzdan 12 Kişi Öldü, System.String[]
Endonezya'da yılbaşından bu yana kuduzdan 12 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı yılbaşından bu yana Batı Nusa Tenggara, Kuzey Sumatra, Orta ve Kuzey Sulawesi eyaletlerinde 12 kişinin kuduzdan öldüğünü açıkladı.

Ülke genelinde ocak ayından itibaren 628 kuduz vakası kaydedildiğini belirten bakanlık, en çok vakanın Batı Nusa Tenggara'da görüldüğünü ifade etti.

Artan köpek sayısı ve kuduz aşısı konusunda yeterli önlemlerin alınmamasından dolayı kuduz salgınının arttığını vurgulayan yetkililer, vakaların görüldüğü bölgelerde kuduz aşısı ve köpek nüfusunun kontrolüne yönelik çalışmaların artırıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:08 Kaynak: AA

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