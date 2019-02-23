Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Limanda Yangın: 20 Tekne Yandı

Endonezya'da Limanda Yangın: 20 Tekne Yandı

1 saat önce

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Muara Baru limanına bağlı 20 tekne yandı.

Endonezya'da Limanda Yangın: 20 Tekne Yandı, System.String[]
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Muara Baru limanına bağlı 20 tekne yandı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Muara Baru limanına bağlı 20 balıkçı teknesi alev aldı. Bölgeye 23 itfaiye aracı sevk edilirken, yangının henüz kontrol atına alınamadığı açıklandı. Polis Şefi Reynold Hutagalung yangınla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Artamina Jaya KM motorlu teknesinde yapılan kaynak çalışmaları yapılıyormuş. Çıkan kıvılcımların elektronik aletlerde kısa devreye sebep olmuş" dedi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı. - JAKARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Jakarta, Güncel
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