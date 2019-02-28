Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Maden Faciasında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Endonezya'da Maden Faciasında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

56 dakika önce

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın Bolaang Mongondow bölgesinde kaçak bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda ölü sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

Endonezya'da Maden Faciasında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi, System.String[]
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın Bolaang Mongondow bölgesinde kaçak bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda ölü sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. 19 kişinin kurtarıldığı belirtilirken enkaz altında kalan 40 kişi ise hala aranıyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın Bolaang Mongondow bölgesinde iki gün önce yasa dışı olarak çalıştırılan altın madeninde meydana gelen çökme sonucu ölü sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 kişi kurtarılırken enkaz altında kalan 40 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Endonezya Afet Ajansı yetkilisi Abdul Muin Paputungan çalışmaların gece boyu sürdüğünü belirterek, "Zamana karşı yarışıyoruz" ifadelerini kullandı. - JAKARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:07 Kaynak: İHA

Sulavesi Adası, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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