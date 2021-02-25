Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 ölü - Son Dakika

Yetkililer, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Metro TV kanalının haberine göre, eyaletin Parigi Moutong bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde heyelan meydana geldi.

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