Endonezya'da mahkumlar cezaevini ateşe verdi - Son Dakika
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Endonezya'da mahkumlar cezaevini ateşe verdi

6 saat önce

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda isyan çıkaran mahkumlar cezaevini ateşe verdi.

Endonezya'da mahkumlar cezaevini ateşe verdi, System.String[]

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda isyan çıkaran mahkumlar cezaevini ateşe verdi.


Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Medan kentinde yer alan Kabanjahe cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı. Yapılan ön soruşturmaya göre tutuklular, hücresinde uyuşturucu bulunduran 4 mahkumun tek kişilik hücreye alınması nedeniyle protesto başlattı. Bir süre sonra protestonun şiddet olaylarına dönüştüğü ve cezaevinin mahkumlar tarafından ateşe verildiği ifade edildi. Yerel polis şefi Benny Hutajulu yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için olay yerine 8 itfaiye aracının sevk edildiğini ve mahkumların kaçmasını önlemek için yaklaşık 500 polis ve askerin hapishane çevresinde konuşlandırıldığını söyledi.


Cezaevinin kapasitesinin 193 kişilik olduğu ancak şu anda 400'den fazla mahkumun bulunduğu, hapishanede yalnızca 8 güvenlik memurunun bulunduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - SUMATRA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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